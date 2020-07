“Poderemos anunciar o fechamento de alguns setores, porque não está havendo colaboração”, diz Belivaldo

Medidas mais rigorosas podem ser tomadas devido ao aumento de casos e diminuição do isolamento social no estado. Belivaldo anunciou, ainda, possibilidade de fechamento de atividades em Itabaiana

Em entrevista, por telefone, a Narciso Machado, no Jornal da Fan, pela Fan FM, na manhã desta segunda-feira (06), o governador Belivaldo Chagas anunciou que, possivelmente, diante do crescimento dos casos da Covid-19 em Sergipe, anunciará na sexta-feira (10) o fechamento de algumas atividades já liberadas.

“As informações que recebo no dia a dia são mais que suficientes para dizer que não há nenhum motivo para que a gente faça reunião amanhã para anunciar qualquer coisa. Se necessário for, faremos uma reunião na sexta-feira (10), para discutir a possibilidade de fechamento de algumas atividades. Portanto, reunião agora, como anunciei anteriormente, só nos dias 13 e 14. Vou continuar analisando os números até essa quarta e quinta feira e se houver necessidade, a gente faz uma reunião para anunciar o que vai fechar e não mais abrir”, explicou Belivaldo.









O governador destacou ainda que, nesta semana, o Estado deve abrir mais 18 novos leitos de UTI, sendo dez no Hospital Universitário de Lagarto e oito no Hospital Regional de Estância. Nas próximas semanas, ainda é prevista a abertura de novos leitos de UTI no Hospital de Cirurgia (10 leitos), Hospital de Nossa Senhora da Glória (10 leitos) e na Hildete Falcão (7 leitos de UTI). No sábado (04), o governo ampliou, também, o número de leitos de UTI exclusivos para pacientes com a Covid-19 no Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), que chegou a 50.

“Se tudo correr bem e a gente conseguir abrir esses 18 leitos até esta quinta-feira, quero crer, que poderemos continuar como está com relação ao funcionamento do comércio. Caso contrário, poderemos anunciar o fechamento de alguns setores, porque realmente não está havendo colaboração, as pessoas estão indo para ruas como se nada estivesse acontecendo e muitos não estão nem usando máscara. O Estado está fazendo sua parte, mas há limites. O Governo do Estado, a Secretaria de Estado tem se dedicado, diariamente, e já abrimos leitos muito além do previsto inicialmente, mas a dificuldade é grande. Podemos chegar a 233 leitos de UTI só para tratamento de coronavírus, quando nossa meta anterior era 211, mas trabalhamos muito para ampliar, porém não tem sido fácil. No primeiro momento, havia a dificuldade com a aquisição dos respiradores. Hoje, a dificuldade se amplia para a falta de medicamentos no mundo e, em especial, para a falta de profissionais que trabalham em UTI”, reforçou.

De acordo com o governador, nos últimos dois meses, o Governo de Sergipe já ampliou em mais de 400% os leitos de UTI exclusivos para a Covid-19. “Nós tínhamos, em 1º de maio, 46 leitos de UTI só para coronavírus e 150 leitos de enfermarias. No dia 1º de junho, ou seja, 30 dias depois, passamos para 120 leitos de UTI e também aumentamos o quantitativo de enfermarias para 254. Na sequência de ampliação de leitos, chegamos, em 5 de julho, com 188 leitos de UTI exclusivos para pacientes com a Covid-19 e 357 leitos de enfermaria. Um incremento de 498% com relação aos leitos de UTI exclusivos em dois meses e 238% com relação a leitos de enfermaria. É um trabalho que a gente vem fazendo há muito tempo e com muita dedicação para que a gente consiga ampliar, cada vez mais, o número de leitos para assistência à população”, disse.

Para Belivaldo, a grande preocupação do Estado é com o crescimento do número de casos e de vítimas nos últimos dias, ao passo que a taxa de isolamento da população em geral se apresenta cada vez menor.

“Temos, hoje, um total 684 pacientes internados, além de 9.576 pessoas que estão em isolamento social devido à comprovação da doença. Desses 684 pacientes internados, temos 147 pacientes nas UTI da rede pública e 120 na rede privada. A ocupação de pacientes em leitos de UTI bateu, ontem, 81,2% na rede pública 123,7% na rede privada. Em leitos de enfermaria, são 255 na rede pública, o que corresponde a 71% de ocupação, e 156 pacientes na rede privada, 102% de ocupação. Isso é extremamente preocupante, os hospitais estão ficando cada vez mais lotados e, infelizmente, o número de óbitos crescendo. Enquanto isso a população está na rua, ontem Sergipe ficou em 21º no ranking nacional de isolamento e oitavo no Nordeste, isso é vergonhoso”, desabafou o chefe do Executivo estadual.

Lockdown e casos em Itabaiana









Questionado sobre a possibilidade de lockdown no estado, o governador não descartou a alternativa. “Nós não tivemos até o momento, dentro das análises que são feitas, a garantia do lockdown, mas nada está descartado. Passamos o dia todo ouvindo técnicos e cientistas, observando os relatórios e continuaremos seguindo os dados técnicos e científicos para qualquer decisão”.

Belivaldo enfatizou uma preocupação a mais com relação ao município de Itabaiana, que já contabiliza 1.479 pessoas com diagnóstico positivo para doença.

“Temos um plano de retomada da economia que está em andamento, que pode avançar ou continuar, não há nada garantido, se chegarmos a 90% de ocupação dos leitos, começo a fechar, quando perder a perspectiva de abertura de leito, começarei a recuar. Já estou, por exemplo, com um olhar diferenciado para Itabaiana. Se as autoridades de Itabaiana não tomarem uma providência, Itabaiana teve ontem mais de 1400 casos e um isolamento de 36%, muito abaixo do adequado. Se fosse para ter lockdown, hoje, só seria em alguns municípios, nao no estado todo, mas Itabaiana seria um desses, porque o município está perdendo o controle”, explanou.

Ainda segundo Belivaldo, nesta semana Itabaiana pode entrar na lista de municípios com limitações a mais para o funcionamento das atividades econômicas, assim como já ocorre com a região metropolitana, Aracaju, Barra dos Coqueiros, São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro. “O município de Itabaiana terá um estudo separado no decorrer dessa semana, com a possibilidade de fechamento de atividades”, concluiu.

Informações e foto ASN