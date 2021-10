Polícia ainda não concluiu o inquérito da morte de mãe e filhos em incêndio

O inquérito iniciado para apurar as causas do incêndio que vitimou dois irmãos gêmeos, e a mãe deles, em Gararu, ainda não foi concluído, mesmo após um mês desde que o acidente aconteceu.

No dia 18 de setembro, dois meninos de quatro anos morreram carbonizados em um incêndio na mercearia da família. A mãe deles, que teve 45% do corpo queimado enquanto tentava salvá-los, morreu posteriormente depois de ter ficado 12 dias internada na Unidade de Tratamento de Queimados (UTQ) do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse).

Segundo o delegado Neviton Rodrigues, que acompanha o andamento do caso, o inquérito ainda precisa ser concluído para que seja encaminhado ao Poder Judiciário.

“No dia do caso, o Instituto de Criminalística, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, foram solicitados ao local, fizeram perícias e estamos aguardando o envio dos laudos. Então o inquérito ainda está em andamento”, explicou ele.

