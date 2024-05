A Delegacia de Boquim divulgou nesta quarta-feira, 15, que foram registrados dois golpes, mediante a compra de produtos por meio de delivery, em que os suspeitos utilizaram a fotografia de um integrante da Polícia Civil no perfil do aplicativo e fizeram encomendas, solicitando a antecipação de troco via Pix. Os casos aconteceram no município de Boquim.

Segundo informações policiais, os fraudadores agiram informando que estavam com uma cédula de R$ 200,00 em espécie, para o pagamento da encomenda, e solicitaram ao vendedor que um determinado valor fosse enviado em Pix, para facilitar o troco. Na verdade, os envolvidos apenas tinham interesse no recebimento do Pix.

O delegado Clever Farias faz o alerta para que a população não caia nesse golpe, em que geralmente os criminosos utilizam Pix e número de telefone de titularidade de terceiros, sempre alegando urgência, para impedir que a vítima raciocine e perceba que está sendo enganada.