Polícia Civil apreende 175kg de maconha em Areia Branca

O Departamento de Narcóticos (Denarc) deflagrou uma operação que resultou na apreensão de 175kg de maconha e na prisão de Davi Tavares Azedo, 28. O entorpecente estava sendo transportado em um veículo e seria entregue a traficantes, na capital. A ação policial ocorreu durante a tarde dessa quinta-feira, 24, na cidade de Areia Branca.

Segundo as informações policiais, o recebimento de uma informação anônima pelo Disque-Denúncia (181) possibilitou a interceptação do veículo pelos investigadores. No porta-malas do carro, estavam seis sacos, onde foram encontrados 182 tabletes da droga.

A abordagem policial ocorreu na rodovia federal BR-235, em Areia Branca. O motorista apresentava sinais visíveis de nervosismo ao avistar os policiais. Na busca veicular, o odor da droga e o comportamento do condutor levaram os policiais à apreensão dos entorpecentes.

Diante das circunstâncias, foi dada voz de prisão e o suspeito foi encaminhado ao Denarc, onde foi autuado por tráfico de drogas. Ele encontra-se à disposição da Justiça.

SSP