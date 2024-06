Policiais civis da Delegacia Regional de Propriá apreenderam 9kg de cocaína no conjunto Maria do Carmo. Na ação policial, um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 5.

Segundo o delegado regional de Propriá, Ruidiney Nunes, o suspeito estava sendo monitorado pela equipe policial diante das suspeitas de que ele traficava drogas na região. A informação é de que o investigado também integra um grupo criminoso.

Inicialmente, foram apreendidas as drogas. “A apreensão aconteceu em uma casa localizada na rua do América, em Propriá. No momento da apreensão da droga, não tinha ninguém na residência. Em continuidade à ação, o suspeito foi preso”, detalhou o delegado.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.