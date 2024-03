A Polícia Civil de Lagarto apreende nesta quinta-feira, 14, um adolescente investigado pelo ato infracional de homicídio contra José Jonathan, conhecido como Jhony, no município lagartense, no último sábado, 9. A ação foi cometida com o uso de arma branca, na esquina da rua Pedro Loiola Prata, próxima ao trevo de Riachão do Dantas. A apreensão também ocorreu na cidade de Lagarto.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, o ato infracional teria sido motivado por desavenças anteriores entre o suspeito e a vítima. “Eles se encontraram em uma distribuidora de bebidas durante a madrugada e iniciaram uma briga, trocando agressões. O autor do ato estava armado com uma faca e acabou esfaqueando e matando a vítima”, concluiu.

O adolescente apreendido permanece à disposição da Justiça, para que sejam tomadas todas as medidas legais cabíveis ao caso.