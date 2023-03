Polícia Civil apreende adolescente integrante de torcida organizada por ato infracional de roubo

Policiais civis da Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) apreenderam um adolescente suspeito de ato infracional semelhante ao crime de roubo. O caso ocorreu no bairro Jabotiana, em Aracaju. A apreensão aconteceu nesta terça-feira (28).

Segundo as investigações, a vítima caminhava em via pública, fardada e voltando da escola, quando foi surpreendida por um grupo de quatro suspeitos.

Eles a cercaram e perguntaram se fazia parte de uma torcida organizada. A motivação teria sido a companhia da vítima com uma outra pessoa que tinha uma pulseira de torcida organizada.

A vítima então respondeu negativamente, ou seja, que não fazia parte de qualquer torcida organizada. Mesmo com a resposta da vítima, o grupo levou seu aparelho celular e sua mochila escolar.

Dentre os integrantes do grupo, foi identificado um adolescente. O jovem informou que seria integrante de uma torcida organizada, e disse que teria sido ameaçado por um integrante de outra torcida organizada, que estaria na companhia da vítima anteriormente.

A ação foi entendida como roubo pela DEPCA, que encaminhou o procedimento à 17ª Vara Cível, sendo decretada a internação provisória do adolescente pelo Poder Judiciário, cujo mandado foi cumprido na manhã desta terça-feira.

“Importante que o desfecho da ação promovida seja objeto de reflexão para todos os adolescentes, pois as consequências podem ser as mesmas do caso concreto: instauração de procedimento para a apuração de tese ato infracional semelhante a roubo e decretação de mandado de internação provisória”, concluiu o delegado Valter Simas.