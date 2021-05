Polícia Civil apreende adolescente investigado por homicídio

Policiais civis da Delegacia Especial de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) apreenderam um adolescente suspeito da prática de ato infracional semelhante ao crime de homicídio qualificado, que ocorreu no mês de fevereiro deste ano. A apreensão ocorreu na manhã desta sexta-feira (14), no município de Nossa Senhora do Socorro.

Segundo o delegado Valter Simas, parentes do adolescente teriam ido à casa de vizinhos, após perceberem que no local um indivíduo estaria agredindo a sua companheira, momentos depois de todos terem ingerido bebida alcoólica juntos.

“Ao ver a cena, entre seus parentes e vizinhos, o adolescente teria se apoderado de uma faca e desferido golpes contra a vítima. Enquanto aguardava resgate, ainda consciente, a vítima teve seu quadro agravado e veio a óbito no local, nos braços da sua companheira”, citou.

A equipe da DEPCA localizou o adolescente no município de Nossa Senhora do Socorro e deu cumprimento ao mandado de internação, sendo o suspeito internado em uma unidade socioeducativa.