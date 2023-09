Nesta quarta-feira, 06, a Polícia Civil apreendeu um adolescente de 17 anos por atos de ameaça e tentativa de extorsão contra a própria mãe em Monte Alegre de Sergipe, município do estado sergipano.

De acordo com a apuração policial, comandada pelo delegado Artur Herbas, os atos infracionais do jovem visavam a subtração de dinheiro da mãe. Ainda segundo a polícia, o adolescente possui problemas com drogas e álcool.

Além de afetar a sua genitora, os atos infracionais do menor também colocavam em risco suas duas irmãs, de 10 e 11 anos.

O delegado relatou que a prisão foi a medida mais efetiva para que as vítimas não sofressem tantos danos. “O adolescente foi apreendido e será encaminhado ao Centro de Atendimento ao Menor (Cenam), onde poderá receber tratamento para uma eventual dependência química”.

Além da apreensão do adolescente, a Polícia Civil pediu judicialmente por medidas protetivas de urgência para a mãe.