Polícia Civil apreende arma de fogo em Nossa Senhora das Dores

Policiais civis da Delegacia Regional de Nossa Senhora das Dores realizaram, na tarde de ontem (11), a prisão em flagrante de Fernando Andrade de Santana, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Com ele, foi apreendido um revólver calibre 38 e quatro munições do mesmo calibre.

De acordo com as informações policiais, a prisão ocorreu após denúncias informando que o homem estaria na cidade, de posse de uma arma de fogo. Após diligências, ele foi localizado e a arma de fogo apreendida.

Ante o exposto, o suspeito foi encaminhado até a delegacia, onde foi lavrado auto de prisão em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Após pagamento de fiança, ele foi posto em liberdade.

A Polícia Civil destaca a importância do Disque-Denúncia (181), pois as diligências partiram de denúncia anônima onde o cidadão prestou um grande serviço à sociedade. Vale ressaltar que as informações podem ser encaminhadas à polícia de forma anônima.