Polícia Civil apreende cinco motocicletas conduzidas por adolescentes em Monte Alegre

Policiais Civis da Delegacia Municipal de Monte Alegre realizaram, na noite dessa quarta-feira (27), uma ação buscando coibir a crescente direção de motocicletas por adolescentes na cidade. Ao total, cinco veículos fora apreendidos. Em dois casos, jovens foram flagrados realizando manobras imprudentes em via pública. Todos foram conduzidos à Delegacia acompanhados dos pais.

De acordo com o delegado Artur Herbas, as reclamações sobre menores de idade empinando motos e dirigindo livremente pela cidade eram constantes. “Resolvemos intensificar as ações policiais para coibir esse tipo de ação, bastante nociva para a comunidade local, por colocar muitas pessoas em risco e constantemente gerar acidentes”, disse. O delegado acrescenta que novas ações do tipo estão previstas para o futuro.

No caso dos veículos apreendidos, os pais são chamados para responder criminalmente pelo delito de “Permitir ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada” (art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB). Já para os adolescentes que se exibem em via pública com manobras perigosas, é atribuída a prática de ato infracional análogo ao crime do art. 308 do CTB.