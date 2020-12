Polícia Civil apreende escopeta em residência de envolvido na morte de agentes em Umbaúba

Em continuidade às buscas pelos envolvidos na morte dos policiais civis Marcos Luis Morais e Fábio Alessandro Pereira Lopes na última sexta-feira, 18, as equipes da Delegacia Geral apreenderam uma escopeta com 11 cartuchos. O armamento foi localizado na casa de Adenilton Oliveira Mota, 29 anos, que é um dos envolvidos no crime que vitimou os agentes da Polícia Civil. As buscas seguem para localizá-lo.

De acordo com as informações policiais, os agentes da Delegacia-Geral estiveram na cidade onde os policiais civis foram mortos na última sexta-feira e foram à residência de Adenilton. O local estava vazio e aberto. Lá foi encontrado o armamento que pertence ao foragido. A ação policial ocorreu no loteamento Saruê, em Umbaúba. A escopeta estava junto a 11 cartuchos.

A Polícia Civil destaca que informações e denúncias sobre a localização de Adenilton Oliveira Mota podem ser repassadas através do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

SSP