Policiais civis da Delegacia Regional de Tobias Barreto apreenderam, na noite desta terça-feira (1º), quatro tabletes de pasta base de cocaína avaliados em mais de R$ 100 mil. A droga foi encontrada dentro de uma residência no bairro Santa Rita, após denúncias sobre intensa movimentação no local, característica de ponto de venda de entorpecentes.

Conforme as investigações, ao chegarem ao endereço indicado, os policiais avistaram um homem na porta do imóvel. No entanto, ao notar a aproximação da viatura, ele fugiu. Durante a averiguação no local, que estava desabitado e com a porta aberta, os agentes encontraram a droga dentro de uma caixa.

Foram realizadas buscas na região para localizar o suspeito, mas até o momento ele não foi encontrado, e as diligências para encontrá-lo seguem em andamento. O material apreendido foi encaminhado à Delegacia Regional de Tobias Barreto, onde o caso segue sob investigação.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.