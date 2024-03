Policiais civis de Graccho Cardoso, Itabi e Nossa Senhora da Glória cumpriram o mandado de prisão preventiva contra o suspeito de ter praticado um crime de roubo qualificado há mais de duas décadas. A detenção aconteceu na manhã desta quarta-feira, 20, no município de Nossa Senhora da Glória.

O investigado é suspeito do roubo de motocicleta ocorrido em 4 de julho de 2002, no Povoado Três Barras, no município de Graccho Cardoso. Na ocasião do delito, ele e um comparsa abordaram a vítima, subtraindo a moto e outros pertences dela.

Hoje, no município de Nossa Senhora da Glória, após um trabalho minucioso de investigação, a equipe dirigida pelo delegado Felipe Tócori localizou e prendeu o homem, que estava foragido desde o cometimento do crime, há mais de 20 anos.

Com o cumprimento do mandado de prisão, o suspeito foi encaminhado à audiência de custódia, e, posteriormente, deve ser conduzido ao sistema prisional, para aguardar os procedimentos legais subsequentes. As investigações sobre o caso continuam em andamento, visando garantir a completa apuração dos fatos e a responsabilização dos envolvidos.