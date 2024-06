A Polícia Civil concluiu o inquérito relativo ao homicídio qualificado registrado em 2020, no município de Poço Redondo, e indiciou dois homens pelo crime. A informação foi divulgada nesta quarta-feira, 12.

De acordo com as investigações policiais, na ocasião do delito, a vítima discutiu com dois homens e acabou sendo atacada por 12 golpes de facão, em uma via pública de Poço Redondo. Após o crime, a dupla empreendeu fuga.

Durante o ocorrido, o pai da vítima estava no local e tentou apaziguar a briga, pedindo para os suspeitos não atacarem o seu filho com a arma branca. Na ação, o genitor acabou passando mal e teve que ser levado ao hospital.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Os suspeitos foram identificados e ouvidos e confessaram a autoria do crime. A dupla, atualmente, está presa no estado mineiro, por outro homicídio ocorrido no interior de Minas Gerais. Com isso, o inquérito foi finalizado e será levado ao Poder Judiciário.