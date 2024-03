Policiais civis da Delegacia de Neópolis cumpriram dois mandados de prisão contra investigados por crimes previstos na Lei Maria da Penha. As prisões ocorreram nessa segunda-feira, 18.

De acordo com as informações policiais, as decisões judiciais são referentes a dois investigados por crimes diferentes, mas cujas práticas criminosas estão previstas no contexto de violência contra a mulher.

Ambos foram presos e já se encontram à disposição da Justiça. A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia (181).