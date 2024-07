Policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) cumpriram o mandado de prisão de um homem que estava foragido da Justiça de São Paulo. A decisão judicial é fruto da condenação por tráfico de drogas na cidade de Guarujá (SP). A ação policial ocorreu segunda-feira, 1º, em Itabaiana

De acordo com o delegado Hilton Duarte, o investigado é natural da cidade de Itabaiana, em Sergipe. “Ele havia sido preso em 2018, em Guarujá (SP), com uma 1,1 tonelada de maconha. O investigado foi condenado em São Paulo, mas veio para Sergipe”, detalhou.

Ainda segundo o delegado, o investigado foi condenado a uma pena de 13 anos de prisão, já tendo cumprido parte da pena. “Agora, ele será encaminhado para cumprir o restante da pena em Sergipe e porventura poderá ser recambiado para São Paulo”, complementou.

Com a informação de que o foragido da Justiça de São Paulo estaria em Itabaiana, no interior sergipano, os policiais deflagraram a ação policial para o cumprimento do mandado de prisão que estava em aberto.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.