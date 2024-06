Preso também é investigada por crime de ameaça no território sergipano

Equipes da Delegacia de Poço Verde cumpriram o mandado de prisão contra um homem investigado pelo crime de estupro de vulnerável na cidade de Fátima (BA). Ele também é investigado por crime de ameaça em contexto de violência doméstica em Poço Verde. A ação policial ocorreu nessa quinta-feira, 20.

De acordo com as informações policiais, o fato chegou ao conhecimento das autoridades policiais através de um boletim de ocorrência registrado por uma vítima de ameaça em contexto de violência doméstica.

Com o seguimento das investigações, a Polícia Civil identificou que o investigado seria suspeito de mais outros crimes praticados na Bahia. Dentre os crimes, estupro de vulnerável, do qual havia mandado de prisão em aberto contra o investigado.

Após a colheita dos elementos informativos e do indiciamento do investigado pelo crime de ameaça no ambiente doméstico e familiar contra a mulher, as informações do procedimento policial foram encaminhadas para a Delegacia de Fátima (BA), para apuração de crimes no território baiano.

Com base nas investigações, a justiça baiana decretou a prisão do investigado. A decisão judicial foi cumprida na tarde dessa quinta-feira pela equipe de policiais civis de Poço Verde.

O investigado foi entregue à Polícia Civil da Bahia, que ficará responsável pela condução à audiência de custódia.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.