Policiais civis da 7ª Delegacia Metropolitana (7ª DM) cumpriram o mandado de prisão contra um homem de 33 anos condenado pela Justiça em decorrência da prática de roubo majorado. A ação policial ocorreu na casa do investigado, na localidade de Alto do Cruzeiro, no Loteamento Parque dos Farois, em Nossa Senhora do Socorro, nesta quarta-feira, 15.

De acordo com as informações policiais, além da condenação, o investigado responde a diversos processos criminais – sendo quatro por roubo, um por furto, um por ameaça no âmbito de violência doméstica e um por uso de falsa identidade.

O investigado já se encontrava preso em unidade prisional, porém, após ser beneficiado com a saída temporária da semana santa deste ano, não retornou ao presídio onde estava custodiado. Diante disso, ele passou à condição de foragido da Justiça.

Com a recaptura do investigado nesta quarta-feira, ele será encaminhado à audiência de custódia e, posteriormente, encaminhado ao sistema penitenciário estadual.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.