O Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) atuou em apoio a uma operação da Polícia Civil de Alagoas Ele é investigado por tentativa e homicídios consumados no território alagoano. A investigação que resultou na ação policial foi conduzida pelo Núcleo de Inteligência da polícia alagoana. A ação policial foi divulgada nesta segunda-feira, 10.

De acordo com o delegado Hilton Duarte, a Polícia Civil de Alagoas informou que identificou um investigado de alta periculosidade do estado alagoano no território sergipano. “O investigado já respondia a diversos processos por tráfico de drogas, porte ilegal de arma e tentativa de homicídio”, explicou.

Contra o investigado, havia um mandado de prisão por tentativa de homicídio em Alagoas. “O crime ocorreu em março deste ano, na cidade de Girau do Ponciano (AL), mesmo mês em que ele havia saído do sistema prisional. No mês de maio, ele também é investigado por um duplo homicídio na mesma cidade alagoana”, complementou Hilton Duarte.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Ainda segundo o delegado, após os crimes, o investigado fugiu para Aracaju. “Conseguimos localizá-lo. Ele estava com quase 1kg de maconha e itens que indicavam a venda de drogas. Então, ele também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas”, finalizou o delegado integrante do Cope.