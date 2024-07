Agentes da Delegacia Regional de Carira cumpriram na tarde dessa segunda-feira, 1º, no município carirense, o mandado de prisão contra um dos envolvidos no crime de homicídio qualificado que vitimou Renan Sousa Santiago. A ação delituosa aconteceu na zona rural de Carira, no dia 19 de maio deste ano.

Segundo informações policiais, a investigação iniciou já com agentes da delegacia comparecendo ao local no dia do crime, onde a vítima ainda foi encontrada viva e com uma ferida na cabeça. Renan Sousa Santiago foi atingido por um projétil de arma de fogo na cabeça, foi socorrido e internado no Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), em estado grave, onde faleceu dias depois.

O investigado detido na segunda foi apontado como autor do delito, em razão de dívida de tráfico de drogas, fato este confirmado após apurações do caso. Ao inquérito, vídeos foram juntados e mostram o suspeito cobrando a vítima, sob pena de “pagar com sangue”.

As investigações continuam para a apuração de outro possível envolvido no crime. A Polícia Civil ressalta que, quaisquer informações e denúncias sobre o caso, podem ser repassadas através do Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.