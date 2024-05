Policiais civis da Delegacia de Canindé de São Francisco cumpriram o mandado de prisão preventiva contra um homem investigado por diversos furtos qualificados no município. Ele foi preso em Delmiro Gouveia (AL), nessa sexta-feira, 17.

De acordo com as informações policiais, o investigado atuava durante a noite. Ele teria invadido estabelecimentos comerciais e residências de Canindé de São Francisco.

Com as investigações, o suspeito foi identificado, e a delegacia local solicitou o mandado de prisão com base nos diversos boletins de ocorrência registrados contra o investigado pelos furtos no município.

No decorrer das investigações, o investigado fugiu de Canindé de São Francisco e foi para Delmiro Gouveia (AL), onde continuou praticando furtos. Ele foi preso no território alagoano, confessou os crimes e foi conduzido para Sergipe.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.