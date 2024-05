Policiais civis da Delegacia de Malhador cumpriram o mandado de prisão contra um homem investigado por diversos furtos ocorridos no município. A ação policial ocorreu nessa segunda-feira, 20.

Segundo informações policiais, dentre os furtos, está um caso ocorrido na madrugada do dia 1º de janeiro.

Na madrugada do réveillon, o suspeito teria invadido um estabelecimento comercial e levado roupas íntimas e produtos de beleza.

O suspeito foi encontrado e preso, já se encontrando à disposição da Justiça para adoção das medidas legais cabíveis ao caso.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.