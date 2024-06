Prisão ocorreu em Nossa Senhora do Socorro

Policiais civis da Delegacia de Itaporanga D’Ajuda cumpriram o mandado de prisão preventiva contra um homem de 28 anos investigado por tentativa de homicídio. A ação policial ocorreu nessa quarta-feira, 19, em Nossa Senhora do Socorro.

De acordo com as informações policiais, o crime ocorreu em 2017, quando o investigado teria praticado uma tentativa de homicídio contra um desafeto. O crime ocorreu em Itaporanga d’ajuda. Na investida criminosa, o investigado agiu com um comparsa.

Conforme apuração policial, dois homens – investigado e comparsa – estavam em uma motocicleta, quando surpreenderam a vítima. A vítima foi atingida por disparos de arma de fogo, mas sobreviveu e reconheceu os investigados pela tentativa de homicídio.

A partir do início dos trabalhos policiais, o homem fugiu de Itaporanga d’Ajuda. Nessa quarta-feira, o investigado foi encontrado e preso em Nossa Senhora do Socorro. Ele já se encontra à disposição da Justiça para adoção das medidas legais cabíveis ao caso.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.