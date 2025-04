Equipes da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) cumpriram o mandado de prisão contra um homem investigado por homicídio qualificado cometido em janeiro de 2013. A ação policial ocorreu no último sábado (5), no bairro Santa Maria, em Aracaju.

De acordo com os policiais, o investigado é um dos envolvidos na morte de um interno do Presídio Regional Senador Leite Neto (Preslen), em Nossa Senhora da Glória, ocorrida em janeiro de 2013, durante uma briga.

No decorrer do processo sobre o homicídio, o suspeito, que cumpria pena por outro crime, acabou sendo colocado em liberdade.

Com o cumprimento do mandado de prisão, o investigado já se encontra à disposição da Justiça para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.