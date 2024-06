Ação policial ocorreu nesta sexta-feira

Equipes da Divisão de Combate a Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) cumpriram o mandado de prisão contra um homem de 22 anos investigado por roubo a um mototaxista em fevereiro deste ano em São Cristóvão. A ação policial ocorreu nesta sexta-feira, 21.

Segundo a delegada Michele Araújo, as investigações começaram logo após o roubo e conseguiram identificar o autor do crime. “Identificamos que o suspeito havia realizado o assalto e, inclusive, aprendeemos anteriormente o aparelho celular da vítima com ele. Com todas as evidências coletadas, solicitamos sua prisão ao Poder Judiciário, que deferiu nosso pedido. A prisão foi realizada hoje com o apoio do grupo tático da Polícia Civil, a Core”, detalhou.

Além da prisão, a Justiça deferiu um mandado de busca e apreensão na residência do investigado, onde foi recuperado mais um aparelho celular fruto de crime, desta vez relacionado a uma apropriação indébita. O suspeito deverá ser responsabilizado também por este delito.

“A Polícia Civil segue combatendo veementemente os roubos a esses trabalhadores, visando propiciar um ambiente mais seguro para o desempenho de suas atividades. Para isso, sempre contamos com a população, que é nossa aliada contra o crime e tem colaborado por meio do Disque Denúncia (181)”, finalizou a delegada Michele Araújo.