Equipe da Delegacia de Canindé de São Francisco cumpriu mandado de prisão preventiva contra um homem investigado pelo sequestro que ocorreu no dia 18 de maio deste ano. A vítima foi forçada a entrar em um carro e foi levada à cidade alagoana de Delmiro Gouveia (AL). A decisão judicial de prisão foi cumprida nessa quinta-feira, 6.

De acordo com as investigações, a vítima compareceu à unidade policial e narrou que estava em sua residência, acompanhada de um amigo, quando o investigado invadiu o imóvel. O caso ocorreu no período da madrugada.

Ainda segundo as informações policiais, a vítima relatou ainda que, com o uso de uma faca, o investigado coagiu a vítima a sair da casa e entrar no veículo dele, em direção a Alagoas. Além disso, a vítima narrou ainda que o investigado parou o veículo por diversas vezes para agredi-la fisicamente.

Também conforme o relato da vítima fornecido à equipe da unidade policial, as agressões a fizeram desmaiar. Ao recobrar a consciência, no momento em que o veículo estava em movimento, a vítima conseguiu retirar a faca das mãos do investigado e jogá-la para fora do veículo.

A vítima afirmou ainda que foi levada para uma casa localizada na cidade de Delmiro Gouveia (AL), na qual estava um amigo do autor e da vítima que de nada sabia. A vítima foi forçada pelo investigado a dormir no mesmo cômodo que ele e, apenas no dia seguinte, conseguiu pedir ajuda ao amigo do casal.

O amigo entrou em contato com parentes do investigado e estes acionaram a Polícia Militar de Alagoas. No dia dos fatos, o investigado não foi conduzido para lavratura do procedimento flagrancial. A vítima já havia denunciado o investigado anteriormente. Em razão dos fatos, foi solicitada a prisão preventiva.