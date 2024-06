Ela pegou a quantia emprestada com a vítima, porém não conseguiu pagar a dívida e resolveu cometer o homicídio

Em ação deflagrada pela Delegacia de Cedro de São João, uma mulher investigada como suspeita de envenenar um amigo foi presa em cumprimento a mandado de prisão preventiva nessa quinta-feira, 13. A motivação para o crime teria sido uma dívida de R$ 60 mil que a investigada teria contraído com a vítima. Diante do crime, ela foi indiciada pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil.

Segundo a delegada Natasha Gusmão, a investigada vinha apresentando dificuldades para pagar a dívida. “No dia 16 de maio, na casa da vítima, como de costume, eles almoçaram juntos. Após o almoço, o amigo passou mal e precisou ser hospitalizado, após ingerir uma pequena quantidade do almoço servido pela investigada”, descreveu.

Durante o período de recuperação, a vítima apresentou uma melhora em seu quadro clínico e chegou a ser ouvida pela polícia. “Oportunidade em que, apesar de debilitada, conseguiu detalhar os fatos. Porém, a vítima veio a falecer na segunda-feira, dia 10 de junho”, relatou a delegada Natasha Gusmão.

Ainda conforme a delegada, a investigada compareceu espontaneamente à delegacia a fim de relatar ameaças que ela teria sofrido por WhatsApp, porém a apuração identificou que se tratava de uma tentativa de dificultar as investigações policiais. “Nas ameaças, ela apontou um suposto autor do envenenamento”, mencionou Natasha Gusmão.

Além disso, a investigada continuou mantendo contato com familiares do amigo e chegou a comparecer ao velório da vítima. Com o cumprimento do mandado de prisão preventiva, a investigada encontra-se à disposição da Justiça.