Policiais da 5ª Delegacia Metropolitana cumpriram o mandado de prisão preventiva contra o suspeito investigado no crime de latrocínio que vitimou um vigilante que seguia ao trabalho no último dia 29 de setembro, no loteamento Piabeta, em Nossa Senhora do Socorro. A detenção ocorreu no final da manhã desta segunda-feira, 16, na capital sergipana.

Investigações mostraram que o homem detido nesta segunda foi responsável por pilotar a motocicleta durante o latrocínio do vigilante e numa tentativa de latrocínio contra um motorista de aplicativo, também na Grande Aracaju. Imagens de câmeras de segurança do entorno dos delitos, divulgadas pela Polícia Civil no último dia 9, confirmaram a atuação do suspeito no crime.

Com a divulgação do telefone do Disque-Denúncia e a intensificação nas diligências, o segundo envolvido decidiu se apresentar voluntariamente na 5ª DM nesta segunda. Diante do cumprimento do mandado de prisão, o homem foi encaminhado ao Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), onde será ouvido pela delegada Thereza Simony, que está à frente do Inquérito Policial que investiga a morte do vigilante.

Outro envolvido

Na quarta feria, 11, a partir de investigações do Depatri, agentes da Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória, com o apoio de equipes da Companhia Independente em Área de Caatinga, localizaram, no município gloriense, Lailson Santos da Conceição, suspeito de realizar os disparos contra o vigilante, em Socorro.

No contexto da investigação e com base nas informações recebidas por meio de Disque-Denúncia, a Polícia Civil solicitou os mandados de prisão ao Poder Judiciário. Com o mandado de prisão expedido, foram realizadas diligências que levaram até o autor, que estava na casa de sua namorada, em Glória. No momento da abordagem, o suspeito armado entrou em confronto com os policiais, e acabou sendo atingindo, não resistindo aos ferimentos, e evoluindo a óbito no local.

De acordo com informações policiais, Lailson Santos da Conceição foi localizado após intensa investigação, que teve início com a divulgação de imagens das câmeras de segurança em TVs, redes sociais e imprensa. O homem também é responsável por tentar outro latrocínio contra um motorista de aplicativo, no dia anterior à morte do vigilante, já era conhecido da polícia e atuava frequentemente na região de Nossa Senhora da Glória e também em Nossa Senhora do Socorro.