Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra suspeito de homicídio na capital

Equipes da 1ª Divisão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com o apoio da NIDHPP-Dipol, cumpriram o mandado de prisão preventiva de Gladston Cardoso do Nascimento Santos, conhecido como “Gal”, 32. Ele é suspeito de homicídio e foi detido na tarde dessa segunda-feira, 31, na capital.









Segundo as investigações, o detido, junto ao primo, Jonas Santos de Andrade, 23, preso em março, foram os responsáveis pelo homicídio que vitimou Luiz Carlos Doria da Silva. O crime foi praticado em 12 de setembro de 2019.

Na ação criminosa, a vítima estava na calçada de uma clínica, no bairro São José, quando foi atingida por disparos de arma de fogo. Luiz Carlos Dória da Silva chegou a ser socorrido, mas veio a óbito no dia seguinte.

Gladston foi localizado, detido e encaminhado a uma unidade policial, onde encontra-se custodiado e à disposição da Justiça, para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.

Fonte: SSP/SE.