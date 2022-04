Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra suspeito de roubo e tráfico de drogas no interior sergipano

Na manhã desta quinta-feira (28), policiais civis de Itabi, Graccho Cardoso e Nossa Senhora das Dores se reuniram, juntamente com a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), a fim de deflagrar uma operação para cumprimento de mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão contra suspeito de tráfico de drogas e roubo na região. A ação contou também com o apoio da equipe do canil da Polícia Militar.

Durante a operação, o suspeito foi preso preventivamente e com ele foram apreendidos diversos aparelhos celulares. Tanto ele quanto os itens estão à disposição da Justiça e será realizada em breve uma audiência de custódia.

A ação foi realizada após denúncias de populares expondo a prática de crimes do suspeito na região, que, segundo informações, já possuía passagem pela polícia sobre acusações de roubo majorado e fazia o uso de tornozeleira eletrônica.

A Polícia Civil reitera a importância do apoio popular e pede para que quaisquer informações que possam colaborar com o trabalho policial podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.