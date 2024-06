O suspeito é investigado por roubo

Policiais civis realizaram a prisão de um homem de 20 anos, pelo crime de roubo. O crime aconteceu no município de Propriá. A ação policial ocorreu nessa terça-feira, 25.

Segundo informações policiais, a vítima procurou a delegacia de Própria para registrar boletim de ocorrência informando que um homem entrou em seu estabelecimento comercial e, de posse de uma faca, ameaçou cortar o pescoço da vítima caso esta não lhe passasse dinheiro. Na ação, após cometer o crime, o investigado retornou ao estabelecimento e ameaçou ainda esfaquear a vítima caso ela fosse à delegacia.

Com as informações, o delegado Marcos Carvalho e sua equipe de agentes identificaram um homem de 20 anos como suspeito do crime de roubo. A prisão foi representada pela autoridade policial e decretada pela justiça, sendo cumprida nessa terça-feira.

O preso será encaminhado para a audiência de custódia onde permanecerá à disposição da Justiça.

A polícia Civil informa que a sociedade deve sempre prestar o boletim de ocorrência ou prestar informações sobre crimes e suspeitos de ações criminosas ligando para o Disque-Denúncia (180). A identidade da fonte será preservada.