Polícia Civil cumpre mandado de prisão por descumprimento de liberdade provisória em Campo do Brito

Policiais civis lotados na Delegacia de Campo do Brito cumpriram um mandado de prisão contra um homem pelo descumprimento de concessão de liberdade provisória, que o proibia de aproximar-se e de ter contato com as vítimas, que são menores de idade. Ele foi preso na tarde dessa terça-feira (14), em Campo do Brito.

De acordo com as informações policiais, ele foi denunciado e ainda responde pela prática de estupro de vulnerável. Ele estava em liberdade após passar um período encarcerado em virtude de mandado expedido anteriormente no mesmo processo.

Ainda conforme o apurado, chegou ao conhecimento da autoridade policial que o réu tentou se aproximar das vítimas e, ao tomar conhecimento disto, foi formulado novo pedido de prisão preventiva que culminou na prisão efetuada nessa terça-feira. O investigado já encontra-se à disposição da Justiça.