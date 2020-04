Polícia Civil cumpre mandado de prisão por estupro em Nossa Senhora da Glória

Após meses de investigação, as equipes das Delegacias de Nossa Senhora da Glória e Monte Alegre de Sergipe cumpriram o mandado de prisão contra um homem acusado de estuprar a própria irmã na cidade de Lagoa do Ouro, estado de Pernambuco, no ano de 2002.

De acordo com as informações, foram empreendidos esforços, mesmo nesta época de isolamento social e de restrição aos trabalhos investigativos policiais, porque, como o crime foi cometido há quase 20 anos, tinha a possibilidade de prescrever, deixando assim um sentimento de impunidade na vítima e em toda sociedade.









Ainda de acordo com as informações, apesar de o nome informado no mandado de prisão ser divergente por uma letra do verdadeiro nome do acusado, os investigadores procuraram checar e analisar outras informações, confirmando que ambos se tratavam da mesma pessoa.

Após ser preso e interrogado de maneira informal, o infrator confessou realmente ter cometido o estupro, e que este teria sido praticado contra sua irmã. O preso ficará custodiado na Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória à espera de recambiamento para a Justiça Pernambucana.