Polícia Civil cumpre mandado de prisão por furto qualificado em Laranjeiras

Policiais civis de Maruim e Laranjeiras cumpriram o mandado de prisão preventiva de Carlos Roberto dos Santos. Ele é suspeito da prática de furto qualificado. A detenção ocorreu em Laranjeiras no final da tarde dessa quinta-feira, 23, com o apoio da Guarda Municipal.

De acordo com as informações policiais, as equipes da Polícia Civil também identificaram receptadores no povoado Pau Ferro, em Maruim. Alguns objetos furtados foram recuperados nos últimos dias em Laranjeiras, a exemplo de um televisor pertencente a uma creche municipal.

As pessoas que adquiriram esses objetos serão investigadas. A Polícia Civil destaca que informações e denúncias que contribuam com o trabalho policial podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.

