Polícia Civil cumpre mandado de prisão por roubo de foragido da Bahia

Agentes da Superintendência de Polícia Civil (Supci), por meio de solicitação feita pela Delegacia de Euclides da Cunha (BA) e com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol), deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva de um investigado pela prática de roubo na Bahia. A prisão ocorreu nessa terça-feira (20).

Segundo o delegado Gustavo Mendes, o mandado de prisão é referente a processo judicial que corre desde o ano de 2006 pela Vara Criminal de Paripiranga (BA). O investigado foi localizado e preso no povoado Queimada Grande, no município sergipano de Umbaúba.

A Polícia Civil também destaca que a população pode contribuir com a localização de suspeitos de crimes e elucidação de ações criminosas. Informações e denúncias podem ser repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.