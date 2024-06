O homem também é investigado por posse ilegal de arma de fogo

Nesta quarta-feira, 19, a Delegacia Regional de Umbaúba, com informações do Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), cumpriu mandado de prisão de um investigado por ameaça no âmbito de violência doméstica e também por posse ilegal de arma de fogo. O crime aconteceu em Aracaju, mas o suspeito foi localizado no município umbaubense.

Segundo informações policiais, o homem insistia em ameaçar a vítima, mesmo ciente de uma medida protetiva de urgência. Assim, com o descumprimento da medida, o DAGV da capital representou pela prisão preventiva do suspeito.

Após a expedição do mandado de prisão, o suspeito fugiu de Aracaju, local do fato, e veio se esconder na cidade de Umbaúba. Depois do DAGV trocar informações com a Delegacia de Umbaúba, os policiais começaram a fazer diligências, localizando o investigado e efetuando a prisão dele.

Na ação, ainda foram encontradas armas de fogo de fabricação caseira, e ele irá responder também por posse ilegal de arma de fogo. o caso está à disposição da Justiça.