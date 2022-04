Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva contra suspeito de furtos em Propriá

Na tarde desta terça-feira (05), uma equipe da Polícia Civil da Delegacia Regional de Propriá deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva contra um homem suspeito de praticar uma série de furtos no município. Apenas no mês de março, foram contabilizados ao menos cinco furtos atribuídos ao suspeito.

O homem chegou a ser preso em flagrante duas vezes, para além dos registros de vários boletins de ocorrência nos quais ele é apontado como suspeito.

Após as prisões em flagrante, o criminoso foi solto sob a justificativa de não caber prisão preventiva no caso, tendo em vista que o delito de furto simples não comporta a medida.

Com os novos crimes registrados nos boletins, foi instaurado um inquérito policial para apurar as infrações, o que permitiu que a polícia solicitasse a prisão preventiva do suspeito, que foi deferida pelo Poder Judiciário.