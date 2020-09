Polícia Civil cumpre mandados de prisão contra foragido da Justiça

Policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) deram cumprimento a dois mandados de prisão contra Anderson Henrique da Purificação, 34. Ele estava foragido do Presídio Regional Senador Leite Neto (Preslen), em Nossa Senhora da Glória, e foi detido na zona rural de Campo do Brito, nesta terça-feira, 8.



De acordo com as investigações, Anderson foi condenado pelo pela prática de um triplo homicídio no dia 24 de março de 2015. O crime ocorreu em Itapicuru (BA). Ele foi sentenciado a uma pena de 35 anos de reclusão.



O outro mandado é referente a uma tentativa de homicídio praticada em 9 de maio de 2012, na cidade de Campo do Brito. Por esse crime, há uma condenação de dez anos de prisão. Ele estava foragido desde o ano de 2015, quando fugiu do Preslen.

