Polícia Civil cumpre três mandados de prisão por furto de animais no interior de SE

Equipes da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Rurais e Abigeato (Dercra), com o apoio da Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci) e do 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM), deflagraram uma operação contra um grupo responsável pela prática de furto de animais no interior do estado. A ação policial, que foi deflagrada nesta quarta-feira (3), resultou no cumprimento de três mandados de prisão.

De acordo com as investigações, a ação policial foi iniciada quando houve a comunicação do furto de 17 cabeças de gado, em junho de 2021. O caso ocorreu no povoado Tapuio, em Capela. Segundo o apurado pela Dercra, o grupo era liderado por Etevaldo Nivaldo dos Santos.

A operação ocorreu nos municípios de Capela e Nossa Senhora das Dores. Na ação policial, foram cumpridos os mandados de prisão de Etevaldo Nivaldo dos Santos, Genivaldo dos Santos e Wesley Andrade. Na operação, também foram apreendidas duas armas de fogo – uma pistola calibre 40 e um revólver 357, além de munições.

De acordo com o delegado Fernando Melo, as investigações continuam para identificar qual foi a destinação dos animais levados pelo grupo criminoso. “Com informações do disque-denúncia, conseguimos identificar os autores do fato e demos cumprimento aos mandados de prisão. Um já havia sido preso anteriormente e já se encontrava preso”, complementou.

A Polícia Civil ressalta que a partir das informações encaminhadas ao Disque-Denúncia (181) são deflagradas as operações que resultam na desarticulação de grupos criminosos envolvidos com o roubo de gado e investidas contra propriedades rurais em todo o estado. A Polícia Civil também orienta que seja feito o boletim de ocorrência em uma unidade policial.