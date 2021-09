Na tarde da última segunda-feira, 27, policiais civis lotados na Delegacia de Carira, coordenados pelo delegado de polícia Eurico Nascimento, deram cumprimento ao mandado de prisão definitivo expedido em desfavor de Gabriel Silva Santos.

O crime ocorreu no ano de 2018, quando Gabriel havia sido preso em flagrante com um comparsa menor de idade por roubo cometido na cidade de Carira.

A prisão ocorreu na residência do autor do delito. O preso ficará agora a disposição do poder judiciário.