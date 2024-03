A Polícia Civil da cidade de Carira elucidou um caso de estelionato ocorrido em 17 de janeiro, envolvendo o proprietário de uma empresa de peças de tratores na região. O suspeito, Marcos Antônio Santana, foi identificado como o autor do golpe, e informações sobre sua localização podem ser fornecidas anonimamente através do Disque-Denúncia (181).

Segundo levantamentos policiais, na ocasião do crime, o investigado entrou em contato com o funcionário da empresa, solicitando a cotação de algumas peças e se identificou como proprietário de uma empresa de locação de máquinas, afirmando que gostaria de comprar equipamentos na empresa da vítima. Após ajustarem o preço, o investigado pediu para fazer o pagamento com cheques e levou o material da loja em um valor total de R$ 17 mil.

Após o fato, o proprietário da empresa entrou em contato com um colega em Itabaiana, que relatou ter sido vítima do mesmo golpe por um indivíduo de nome Marcos Antônio, que lhe causou um prejuízo de R$ 54 mil. Verificou-se que se tratava da mesma pessoa.

No dia 19 de janeiro deste ano, o suspeito tentou aplicar outro golpe, mas foi interceptado pela polícia ao enviar um motorista para retirar os materiais adquiridos com cheques sem fundos. O motorista, identificado como Carlos, foi detido quando se dirigia para Itabaiana com a mercadoria. Ele afirmou que foi apenas contratado pelo suspeito para levar o material para Itabaiana, disse ainda que já havia realizado outros fretes para o investigado.

Marcos Antônio Santana é conhecido por ser reincidente na prática de estelionato e os golpes recentes entre Carira e Itabaiana resultaram em um prejuízo total de mais de R$ 80 mil para os comerciantes locais. Registros indicam sua atuação até mesmo na capital do estado, utilizando o mesmo método.

Apesar do pedido de prisão preventiva deferido pela Justiça de Carira, o suspeito ainda não foi encontrado. A polícia solicita a colaboração da população para capturá-lo, lembrando que informações e denúncias podem ser feitas através do Disque-Denúncia, 181. O sigilo do denunciante é garantido.