Polícia Civil de Carira prende em flagrante delito por importunação sexual em desfavor de menor de idade

Policiais civis da Delegacia Regional de Carira, coordenados pelo delegado de polícia Eurico Nascimento, prenderam em flagrante delito o suspeito por importunação sexual em desfavor de menor de idade, delito testificado no art. 215 do CPB.

Segundo a autoridade policial, o suspeito foi contratado pela avó da vítima menor para confeccionar um orçamento de marcenaria e em uma distração da proprietária da residência o investigado colocou um puf e subiu no basculhante do banheiro em que a menor estava despida, a fim de satisfazer a sua própria lascívia.

Após noticiado o fato a polícia civil, a equipe de investigação saiu no encalço do suspeito, encontrando-o. Colhida as informações iniciais, acrescida das contradições nas informações prestadas pelo suspeito, levaram a ratificação da voz de prisão dada anteriormente pelos policiais civis. O flagranteado foi preso e será encaminhado a audiência de custódia onde ficará a disposição do juiz plantonista.