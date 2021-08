Polícia Civil de Carira prende em flagrante por tráfico de drogas ex-presidiário que abastecia com drogas a feira municipal

Policiais civis da Delegacia Regional de Carira, coordenados pelo delegado de polícia civil Eurico Nascimento, prenderam em flagrante, na tarde de hoje, o natural LUCIANO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO, 30 anos de idade, comercializando drogas que seriam revendidas na feira municipal de Carira.

Segundo informações repassadas pela autoridade policial, o investigado é egresso do sistema prisional e estava revendendo drogas a ser comercializada no dia da feira municipal de Carira, além de possuir outro inquérito policial em aberto pelo delito ora investigado. Após campanas nas proximidades da residência do investigado, observou a existência de alguns usuários na frente do referido domicílio o que motivou a abordagem policial. Ato contínuo, o flagranteado que estava na porta de casa com uma sacola plástica a mão adentou correndo na residência, momento em que foi abordado pela equipe da polícia civil. Na ocasião foram encontrados dentro da mencionada sacola, 41 (quarenta e uma pedras de crack), 28 (vinte e oito) papelotes de maconha prensada embalada em papel-alumínio e mais 20 gramas de maconha solta, além de 1.129,00 reais em espécie, fruto do comércio ilícito de drogas.

A autoridade policial lavrou o auto de prisão em flagrante, encaminhando em seguida o preso para audiência de custódia, onde ficará a disposição da Justiça.