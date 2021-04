Polícia Civil de Estância prende em flagrante homem por tráfico de drogas e apreende arma de fogo

Policiais civis da Delegacia Regional de Estância realizaram a prisão em flagrante de Miraldo Gonçalves Santos, 26 anos, por tráfico ilícito de entorpecentes. Ele já estava sendo investigado, após várias denúncias sobre a comercialização de drogas na feira, principalmente aos sábados.

A prisão foi realizada no Centro da cidade, no momento em que ele vendia maconha dentro de um banheiro público. A equipe também apreendeu uma arma de fogo no bairro Botequim, ao empreender diligências para cumprir um mandado de prisão.

Segundo a delegada Viviane Jardim, “a equipe da Polícia Civil de Estância atuará também aos finais de semana, especialmente com o intuito de coibir o tráfico ilícito de drogas. A participação da população, através da realização de denúncias, tem sido muito importante. Denúncias podem ser feitas pelo 181”, destacou Vivianne Jardim, delegada Regional de Estância.