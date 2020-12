Polícia Civil de Estância prende foragido de São Paulo e apreende drogas e arma de fogo

Policiais civis da Delegacia Regional de Estância prenderam em flagrante um homem de 24 anos por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. O detido é sergipano, mas estava foragido da Justiça de São Paulo, onde responde por um homicídio praticado na cidade de Bertioga (SP). A detenção ocorreu na tarde dessa terça-feira, 1º, em Estância.

Segundo o delegado Allan Faustino, contra o suspeito havia um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Cumulativa de Bertioga (SP). O detido responde criminalmente desde 2014. Nessa terça-feira, 1º de dezembro, ele foi flagrado dividindo pedras de crack para venda.

Com o detido, foram apreendidas 105 pedras da droga já embaladas, sete embalagens contendo maconha, várias pedras de crack ainda não embaladas, dinheiro em espécie e dezenas de bolsas plásticas utilizadas para embalar as drogas.

A ação policial também resultou na apreensão de duas balanças digitais, caderno de anotações, além de uma arma de fogo, tipo pistola, de calibre .32, municiada com nove munições no carregador. O suspeito foi preso em flagrante e será encaminhado para unidade policial da capital, onde permanecerá à disposição da Justiça.

