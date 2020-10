Policia Civil de Estância prende suspeito de tráfico e apreende entorpecentes

Na tarde desta quinta-feira, 15, policiais civis da Delegacia Regional do município de Estância prenderam um jovem de 18 anos e apreenderam um adolescente no centro do município. Ambos foram flagrados no momento em que comercializavam drogas ilícitas.

De acordo com a polícia, com os envolvidos foram encontrados 35 microtubos plásticos contendo cocaína, oito embalagens pequenas também com cocaína, nove tabletes pequenos de maconha, 76 pequenas embalagens contendo maconha, já fracionadas para venda, além de dinheiro em espécie e material para embalar as drogas.

Os suspeitos foram encaminhados para o Departamento de Narcóticos (Denarc) de Estância, onde o homem de 18 anos foi autuado por tráfico de drogas e corrupção de menores, sendo realizado o respectivo procedimento quanto ao adolescente infrator.

A dupla já era investigada pela equipe da delegacia regional há algumas semanas, com várias denúncias dos populares informando que eles já haviam estabelecido ponto para venda de drogas próximo a praça da Catedral, no centro da cidade.

O adulto será encaminhado para unidade policial da capital, de onde será recambiado para estabelecimento prisional do estado e permanecerá à disposição da Vara Criminal de Estância.