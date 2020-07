Policia Civil de Glória prende acusado por crime de receptação

Policiais Civis lotados na Delegacia Regional da cidade Nossa Senhora da Glória, coordenados pelo delegado Eurico Nascimento, lograram êxito em prender em flagrante EDIVANIO VIEIRA DA COSTA SANTOS, acusado do crime de receptação.

As investigações começaram a partir do registro de um Boletim de Ocorrência de roubo de celular, no qual a vítima foi abordada e teve seu aparelho subtraído mediante grave ameaça. A partir daí policiais solicitaram informações as operadoras de telefonia celular, e após investigações e diligências intensas, conseguiram chegar até o acusado, o qual estava de posse do produto do crime.

Inquirido, o mesmo informou que adquiriu o aparelho celular na feira das trocas da cidade de Nossa Senhora da Glória, tendo confessado também que já fora preso anteriormente pelo crime de roubo de celular. Que devido á isso, recebeu voz de prisão da Autoridade Policial, e encontra-se custodiado à disposição do Poder Judiciário.

Com informações da Polícia Civil