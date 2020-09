Polícia Civil de Glória prende homem por tráfico de drogas

Policiais Civis lotados na Delegacia Regional da cidade Nossa Senhora da Glória, coordenados pelo delegado Eurico Nascimento, lograram êxito em prender em flagrante, pelo crime de TRÁFICO DE DROGAS, o nacional CARLOS ADELVAN SANTOS, vulgo “CABOQUINHO”.









Egresso há menos de 01 (um) mês do sistema prisional, onde cumpria pena por diversos crimes, dentre eles, porte de arma de fogo, receptação e tráfico de drogas, CABOQUINHO voltou a cometer o último dos crimes citados e foi novamente preso, demonstrando, com isso, sua incompatibilidade com o convívio social.

A abordagem se deu no conjunto COHAB, oportunidade em que foi apreendida quantidade de drogas suficiente para confeccionar 25 pinos de cocaína, 15 pedras de crack e diversos cigarros de maconha, assim como uma motocicleta utilizada na entrega das drogas.

Na residência fruto do seu domicílio também foram apreendidos mais uma quantia de maconha prensada e quatro pinos de cocaína, além de utensílios utilizados para acondicionar e comercializar os entorpecentes, tais como pinos vazios, embalagens plásticas, giletes. Após a lavratura do flagrante, CABOQUINHO retornará ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da justiça.