Policia Civil de Glória prende homem por tráfico de drogas

Policiais lotados na Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória, coordenados pelo delegado Eurico Nascimento ao realizar diligências investigativas sobre o tráfico de drogas depararam-se com o já investigado Edmilson de Souza em atitude suspeita.

Ao realizarem a abordagem foi encontrado uma quantidade de droga com o mesmo e dois cadernos de anotações indicativos da prática do Tráfico de Drogas. Ato contínuo, em conversa com os policiais, o suspeito confessou que possuía mais drogas escondidas na beira de uma estrada.

Chegando ao local foram encontrados vários papelotes prontos para comercialização. Perspicaz, os policiais se deslocaram a uma casa abandonada que estava sendo utilizada pelo conduzido e na revista domiciliar foi encontrado o restante dos entorpecentes que seriam revendidos aos poucos.

Ao todo foram apreendidos 71 tabletes pequenos de maconha prensada e 04 de tamanhos médios, acrescidos de 103 pedras de crack, dinheiro em notas de pequena monta, caderno com anotações de dívidas com usuários e juntamente com o suspeito foram encaminhados para a avaliação da autoridade policial e consequentemente lavratura do APFD.

Com informações da PC